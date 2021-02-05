Завтра лучшее, что можно сделать, - это не делать ничего вообще.

Завтра звезды обещают сумбурный день, полный хаоса. Это внесет разнобой в ваши планы, именно поэтому лучшее, что можно сделать, - это не делать ничего вообще.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

У Овна завтра все будет валиться из рук. Кажется, само время будет работать против него. Лучшее, что можно сделать в этом случае - это просто плыть по течению.

Завтра атмосфера вокруг Тельцов будет накаляться сама по себе. Сдерживайте свои эмоции и не встревайте в конфликты.

Близнецы

Близнецам завтра следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у них инициативу в важном деле.

Рак

Раку завтра захочется расслабиться и отложить все дела на более поздний срок. Что ж, для этого и предназначена суббота.

Лев

Льву завтра понадобится провести день максимально продуктивно. Примите с утра контрастный душ и настройтесь на нужный лад.

Дева

Дева завтра, наконец, разрешит себе полениться и не думать о работе. Вам давно пора это сделать.

Весы

Весам завтра не стоит ни с кем делиться своими планами. Держите все в себе, чтобы извлечь максимальную пользу.

Скорпион

Скорпионы завтра весь день будут строить планы по своему обогащению. Ведь в конце концов, счастье не в деньгах, а в том, что за них можно получить.

Стрелец

У Стрельцов завтра возникнет аврал дома. Вам придется справляться одновременно с множеством задач.

Козерог

Завтра Козерог рискует что-то потерять. Это может быть что угодно, начиная от ничего не значащей мелочи и до потери репутации и чувств.

Водолей

Водолеев ждут сюрпризы. Они могут оказаться как приятными, так и не очень, но точно не дадут вам скучать.

Рыбы

Рыб завтра будут раздражать окружающие люди. Избегайте больших компаний и проведите время дома.

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Автор: УНИАН