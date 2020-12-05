Гороскоп сулит Львам улучшение положения. Для Дев же воскресенье будет благоприятным для всех начинаний.

Гороскоп на воскресенье, 6 декабря 2020 года, советует Овнам забить день разными встречами, переговорами и телефонными звонками, а Стрельцам рекомендует постараться уйти от споров и выяснения отношений.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Вам лучше всего уйти с головой в дела. Постарайтесь этот день до отказа забить разными встречами, переговорами и телефонными звонками. Только не трогайте близкого человека. Сейчас вы можете поступить очень несправедливо по отношению к нему, и ваше поведение будет не только непонятным, но и обидным.

Телец

Вы можете рассчитывать на удачу, которая будет сопровождать вас как в делах профессиональных, так и любовных. Не исключены новые многообещающие знакомства. Сейчас вам придется все время держать себя в руках и не давать воли негативным эмоциям.

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Близнецы

Сейчас вам сложно будет найти общий язык с теми людьми, с которыми просто необходимо прийти к одному мнению. Возможно, вам придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

Рак

Никаких грандиозных событий и происшествий возникнуть не должно. В профессиональном отношении значимым данный период назвать сложно. К новым источникам заработка отнеситесь настороженно. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Лев

Судьба сейчас дает вам шансы улучшить свое положение. В ближайшее время, приняв решение, не подвергайте его сомнению и проверке, так как молниеносно возникший ответ окажется верным, а раздумья и тщательный анализ ситуации приведут к неверным выводам. В любовном плане могут быть перемены в положительную сторону.

Дева

Благоприятное время для любых дел. Если вы планируете перемены в своей профессиональной деятельности, то не откладывайте это в долгий ящик. Много положительных эмоций принесут встречи с друзьями и близкими людьми.

Весы

В этот день в разговорах вам нужно соблюдать ту черту, за которую не следует шагать. Больше слушайте и меньше высказывайте свое мнение. Возможно, сейчас грядут перемены в вашей профессиональной деятельности, и если сумеете вовремя сориентироваться, то сможете занять прочное место под солнцем.

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Скорпион

Вы можете поддаться собственным иллюзиям, либо подвергнуться влиянию со стороны. Поэтому лучше повременить с принятием решений, от которых зависит ваше будущее. Сейчас нельзя идти на компромиссы с совестью, а также не стоит выяснять отношения.

Стрелец

В этот день вам лучше занять выжидательную позицию, так как что бы вы сейчас ни пытались предпринять, все будет получаться с совершенно противоположным результатом. В отношениях с любимым человеком особых перемен не ожидается. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений.

Козерог

Новые дела сейчас лучше не начинать. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и коллегами, Единственное, что не принесет должного удовлетворения, так это профессиональная деятельность. Сейчас вам будет скучно покорять вершины карьеры. Зато поддержкой послужат внимание и забота со стороны любимого человека.

Водолей

Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается вашей профессиональной деятельности, В данный момент ваша голова будет работать в усиленном режиме. День может преподнести приятные сюрпризы в любовном отношении. Время удачное для новых знакомств.

Рыбы

Вы можете добиться больших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Сейчас вам не стоит избегать дискуссий, принимайте в них самое активное участие. Ваша сила на данном этапе заключена в слове, и вы должны умело пользоваться этим. Однако постарайтесь выступать, взвешивая свои слова, не стоит проявлять бурные эмоции.

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Автор: УНИАН