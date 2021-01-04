Гороскоп не советует Ракам тратить большую сумму денег. Весам стоит сфокусироваться на перспективах.

Гороскоп на вторник, 5 января 2021 года, не советует Ракам тратить большую сумму денег. Весам стоит сфокусироваться на перспективах.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Постарайтесь разумно расходовать ваши силы и энергию, ведь сейчас любая эмоциональная встряска может надолго ухудшить ваше самочувствие. Главное для вас сейчас – сохранять спокойствие.

Тельцам звезды советуют держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Есть большая вероятность, что кто-то попытается манипулировать вами.

Близнецы

Завтра Близнецы будут пытаться что-то сделать, но все будет падать с рук. Отложите все запланированные дела на следующий день.

Рак

Звезды говорят, что в этот день Ракам не рекомендовано в лишний раз лезть в свой кошелек. Незапланированные траты могут спровоцировать конфликты!

Лев

Завтра Львов могут огорчить друзья, а также небольшие семейные неприятности. Возникнут ситуации, которые могут испортить вам настроение на долгое время.

Дева

Завтра жизненный потенциал Дев начнет постепенно снижаться. Не исключено, что любые ваши действия могут обернуться против вас.

Весы

Звезды рекомендуют Весам смотреть в будущее с оптимизмом, а свое раздражение и негатив оставить позади. Завтра в фокусе вашего внимания должны быть красота, комфорт и желанные перспективы.

Скорпион

У многих Скорпионов появится возможность проявить свои лучшие качества. Вечер звезды рекомендуют вам провести в тихой обстановке.

Стрелец

Возможна повышенная усталость, эмоциональность, ранимость. Рекомендуется заниматься не тяжелыми домашними делами. Заниматься серьезными задачами не стоит.

Козерог

На работе возможны сложности. Вы будете быстро уставать, но это не повод для беспокойства, скоро силы восстановятся. Никого не критикуйте и будьте терпеливы.

Водолей

Беритесь за новые задачи, расширяйте поле деятельности. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут расстроить близких. Воздержитесь от сотрудничества с людьми, которых вы плохо знаете, они могут вас сильно огорчить.

Рыбы

Во вторник Рыбы могут столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег. К счастью, вы будете обладать гибкостью и дипломатичностью, поэтому сможете сгладить острые углы.

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Автор: УНИАН