Овну завтра необходимо озаботиться наведением порядка в своей жизни, чтобы освободить место для нового.

Завтра все знаки Зодиака без исключения озаботятся финансовыми вопросами.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра необходимо озаботиться наведением порядка в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Помните, что пока не избавитесь от старого, чему-то новому и хорошему просто не будет места в вашей жизни.

Завтра Телец не будет склонен к компромиссам. Вы захотите четко понимать, когда "да", а когда "нет". И никаких полутонов.

Близнецы

Близнецам завтра лучше руководствоваться принципом "Семь раз отмерь - один раз отрежь". Принятие поспешных решений может быть опасным.

Рак

Завтра Раку, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме.

Лев

Лев завтра будет твердо стоять на своем и проявлять невиданное упрямство. Берегитесь, ведь окружающие могут завтра быть чересчур обидчивыми и не принять ваше поведение.

Дева

Завтра Дева будет не сверх меры педантична и скрупулезна. Вы будете замечать соринки в чужих глазах, но не упустите бревно в своем.

Весы

Весы завтра имеют шанс посмотреть на важные дела под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы.

Скорпион

Завтра Скорпион может оказаться втянутым в разговор о деньгах. Это будет касаться или работы, или личных взаимоотношений. Не горячитесь и сохраняйте холодную голову в подобных разговорах.

Стрелец

Стрелец завтра захочет поиграть в "большого босса". В вашем голосе то и дело будут звучать командирские нотки. Это не плохо, но не забывайте про уважение к окружающим.

Козерог

Завтра – хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Козерога есть.

Водолей

Водолей завтра слегка растеряет уверенность в себе, и по многим вопросам ему понадобится помощь окружающих. Прислушайтесь к их советам.

Рыбы

Завтра Рыбы будут склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет их раздражать.

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Автор: УНИАН