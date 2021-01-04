Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 4 января 2021 года.
Об этом сообщает slovofraza.
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Овен
У вас будет хорошее настроение. Постарайтесь не кушать тяжелую пищу, так как может быть расстройство желудка.
Телец
Вы также будете довольны днем. Ждите приятное сообщение.
Близнецы
А вот вас ждет признание в любви. Не забывайте о романтике!
Рак
Не сидите дома. Отправляйтесь в хорошие заведения. Там вы сможете встретить свою судьбу.
Лев
Вам стоит вспомнить что такое релакс. Останьтесь дома и насладитесь днем.
Дева
Вы проведете день с малознакомыми людьми. В будущем у вас с ними может завязаться крепкая дружба.
Весы
Умение сеять вокруг себя хорошее настроение обеспечит вас новыми и интересными знакомствами.
Скорпион
Не заставляйте себя слишком сильно делать то, что вам не по нраву. Ваш организм нуждается в отдыхе.
Стрелец
Вас ждет день полон радости. Не забывайте принимать похвалу.
Козерог
Вы сможете принять правильные решения.
Водолей
Самый простой способ получить ответ – задать вопрос. Не забывайте об этом.
Рыбы
Перед вами откроются новые возможности. Вы сможете не только сохранить все, что у вас есть, но и приобрести новое.
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