Овен завтра будет настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Завтра гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овен завтра будет настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Читайте такжеАстрологи рассказали, каким женщинам по знаку Зодиака невозможно угодитьТелец

Завтра Телец рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей.

Близнецы

Завтра звезды гороскопа советуют Близнецам внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи.

Рак

Завтра если Рак захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект.

Лев

Завтра Лев будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета…

Дева

Завтра вся энергия Девы рискует уйти в разговоры, открывающие перед ней тайны Вселенной.

Весы

Завтра в Весах проснется финансист! Их мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами.

Скорпион

Завтра Скорпион во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства.

Стрелец

Завтра Стрелец с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит.

Козерог

Завтра звезды гороскопа советуют Козерогу сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми.

Водолей

Завтра Водолей способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам!

Рыбы

Завтра в разговорах Рыбы то и дело могут проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять их скучать.

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Автор: УНИАН