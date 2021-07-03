Во второй половине дня для Львов вероятны плохое известие или ухудшение самочувствия.

Гороскоп на воскресенье, 4 июля, сулит Стрельцам благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков.

Овен

Завтра, вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства – ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.

Телец

Завтра возможны искушения плоти или любовная встреча, которая принесет много неприятностей. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение относительно истинных намерений партнера.

Близнецы

Воскресенье будет связано с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым и в делах сердечных. Не исключено, что вам не удастся решить неожиданно возникшие любовные проблемы.

Рак

Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от вас. Завтрашний день неблагоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок. Во второй половине дня вероятны плохое известие или ухудшение самочувствия.

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Лев

Вероятно новое романтическое увлечение, однако погоня за золотым тельцом не позволит проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими.

Дева

День освобождения от прошлых негативных накоплений, искоренения дурных привычек. В результате вы почувствуете необыкновенную легкость. Для молодых людей благоприятны встречи, знакомства, помолвки. Не стоит делать крупных покупок.

Весы

Не исключено, что женщины смогут реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни. Повышенный сексуальный потенциал привлечет к ним внимание мужчин. Мужчинам не следует идти на сделки с совестью – вы можете потерять верного друга.

Скорпион

Завтра возможен эмоциональный всплеск. Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. К концу дня вы сможете во всем разобраться и даже использовать ситуацию в свою пользу.

Стрелец

Воскресенье - благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.

Козерог

Воскресенье принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений.

Водолей

Постарайтесь завтра воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Воскресенье будет самым подходящим днем для прогулок с детьми, которой вы останетесь несомненно довольны.

Рыбы

События завтрашнего дня могут оказать неблагоприятное воздействие на нервную систему и психику, вызывая повышенную возбудимость и раздражительность, что может привести к немотивированным ссорам.

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Автор: Иван Бойко