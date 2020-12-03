Гороскоп прогнозирует для Раков благоприятный период для любых начинаний. Тельцы завтра могут ожидать денежный сюрприз.

Гороскоп на пятницу, 4 декабря 2020 года, прогнозирует для Раков благоприятный период для любых начинаний. Тельцы завтра могут ожидать денежный сюрприз.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Возьмите под контроль свои эмоции. Ваше поведение начинает настораживать окружающих. Звезды советуют обратить внимание на свои сновидения. Подсознание уже давно хочет до вас что-то донести.

Читайте также Астролог предупредил человечество о грозящей катастрофе Телец

Тельцы завтра имеют все шансы получить премию или выиграть деньги в лотерее. Вас ждет успех в финансовой сфере.

Близнецы

Завтра в жизни Близнецов отдыха будет мало. Настройте себя на рабочий лад. В таком ритме придется работать весь день.

Рак

Пятница для Раков будет благоприятной для новых начинаний и проектов, однако не спешите делиться идеями с руководством и коллегами. Сначала заложите прочный фундамент.

Лев

Львы завтра могут наслаждаться всеми условиями для проявления своих творческих способностей. При этом постарайтесь не изнурять себя физическими и моральными нагрузками.

Дева

Смотрите завтра на жизнь более реально и прагматично. Закройте все незавершенные дела, которые тянутся от начала недели.

Весы

Весам придется завтра проявить терпение и настойчивость в общении с коллегами. Доверяйте своей интуиции и старайтесь избежать ошибок, которых так хотят ваши конкуренты.

Скорпион

Завтра у Скорпионов появится возможность существенно повлиять на свою жизнь и изменить ее к лучшему. Какими методами это необходимо осуществлять – известно только вам. Не забывайте прислушиваться к внутреннему голосу.

Стрелец

Не рискуйте завтра и держитесь подальше от граней дозволенного. Есть высокий риск изрядно испортить свой авторитет. На пути к успеху реальным препятствием может стать ваша лень.

Козерог

Проследите за своими словами, манерами и эмоциями. Не делайте поспешных выводов и не приобщайтесь к спорам, если они не касаются конкретно вас.

Водолей

Водолеев может ждать беспокойный день. Держите под рукой запасной вариант развития событий на тот случай, если что-то пойдет не так.

Рыбы

Рыбам завтра стоит настроиться на работу и активное общение с окружающими. Вас ждет насыщенный день и возможность поднять свой доход, если все ваши решения будут правильными и своевременными.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН