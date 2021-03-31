Сегодня в сердце Тельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает.

Сегодня на протяжении дня вам в голову могут приходить самые невероятные свежие идеи – запомните их, чтобы потом воспользоваться.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться.

Сегодня в сердце Тельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Ваше вдохновение и способность к творчеству сегодня будут на высоте.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют с головой утонуть в рутине. Если хотите веселья, вам придется взять все в свои руки: развлекать вас будет некому.

Рак

Сегодня день для Рака обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах.

Лев

Сегодня Льва ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены некоторые проволочки в важных делах.

Дева

Сегодня энергия у Девы будет бить ключом. Вы сможете переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ей помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость.

Весы

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Весов уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов

Скорпион

Сегодня Скорпион способен на многое! День наделяет Скорпиона такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед.

Стрелец

Стрелец сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Козерог

Сегодня Козерог будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко.

Водолей

Сегодня – день, когда в жизнь Водолея может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного.

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Автор: Иван Бойко