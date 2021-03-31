Сегодня на протяжении дня вам в голову могут приходить самые невероятные свежие идеи – запомните их, чтобы потом воспользоваться.
Об этом пишет "1001 гороскоп".
Овен
Сегодня Овен будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться.
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Телец
Сегодня в сердце Тельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Ваше вдохновение и способность к творчеству сегодня будут на высоте.
Близнецы
Сегодня Близнецы рискуют с головой утонуть в рутине. Если хотите веселья, вам придется взять все в свои руки: развлекать вас будет некому.
Рак
Сегодня день для Рака обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах.
Лев
Сегодня Льва ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены некоторые проволочки в важных делах.
Дева
Сегодня энергия у Девы будет бить ключом. Вы сможете переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ей помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость.
Весы
Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Весов уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов
Скорпион
Сегодня Скорпион способен на многое! День наделяет Скорпиона такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед.
Стрелец
Стрелец сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.
Козерог
Сегодня Козерог будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко.
Водолей
Сегодня – день, когда в жизнь Водолея может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места.
Рыбы
Сегодня Рыбам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного.
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