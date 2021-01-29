Гороскоп советует Девам не принимать поспешных решений. Козерогам стоит заняться делами, которые приносят удовольствие.

Гороскоп на субботу, 30 января 2021года, советует Девам не принимать поспешных решений. Козерогам стоит заняться делами, которые приносят удовольствие.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни.

В этот день Тельцы будут окружены вниманием и заботой. Впрочем, не забывайте, что такую же заботу надо дарить и другим.

Близнецы

Этот день очень благоприятен для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Если вам трудно и тяжело, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете.

Рак

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги.

Лев

Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.

Дева

Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Девам нужно зарядиться силами.

Весы

Тем, у кого есть дети, завтра стоит больше времени выделить на разговоры и посиделки с ними. Поговорите на приятную для детей тему и поинтересуйтесь их интересами без осуждения и критики.

Скорпион

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, подумайте наедине о планах на будущее.

Стрелец

Хорошее время, чтобы осуществить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы питаете теплые чувства, но давно не было контакта. По возможности, договоритесь о встрече.

Козерог

Козерогов ожидает спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды.

Водолей

Самое подходящее время для Водолеев, чтобы начинать обдумывать изменения в жизни и браться за их реализацию. Вспомните, как вы представляете лучшую версию себя и начинайте двигаться в задуманном направлении.

Рыбы

На Рыб в субботу могут обрушиться родственные хлопоты. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

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Автор: УНИАН