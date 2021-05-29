Гороскоп на воскресенье, 30 мая, советует Тельцам завтра найти способы укрепления собственных позиций.
Овен
Завтрашний день будет благоприятным для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству. Если хорошо продумаете свои действия – в скором будущем вас ждет успех.
Телец
Ищите завтра способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Неожиданное препятствие может сказаться на достижении поставленных целей, однако звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас.
Близнецы
Жизненный потенциал завтра будет на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам полноценно отдохнуть.
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Рак
Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами, документами или материальными ценностями – вероятные проблемы произойдут именно из-за них. Избегайте упрямства и стремления во всем главенствовать.
Лев
Завтра не исключены неожиданные повороты судьбы. Женщинам предстоит некоторая суета или необходимость исполнения обременительных обязанностей. Мужчин ждет интересное предложение, что заставит проявить максимальную активность и работоспособность.
Дева
Не исключено, что именно завтра начнется период, связанный с духовным ростом. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.
Весы
Завтра может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.
Скорпион
Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать завтра благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.
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Стрелец
Начало воскресенья потребует принятия важных решений в личной жизни. Завтра вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Сон справедлив, ожидайте исполнения.
Козерог
Любые планы, социальные контакты, личные встречи завтра будут носить кратковременный характер и впоследствии негативно отразятся на продвижении по служебной лестнице или финансовом успехе. Сны могут быть вещими.
Водолей
Завтра возможно необъективное отношение к вам коллег или начальства. Проявите терпимость и выдержку. Возможны осложнения со здоровьем.
Рыбы
День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда.
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