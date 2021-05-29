Звезды завтра рекомендуют Скорпионам не делать скороспелых выводов.

Гороскоп на воскресенье, 30 мая, советует Тельцам завтра найти способы укрепления собственных позиций.

Овен

Завтрашний день будет благоприятным для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству. Если хорошо продумаете свои действия – в скором будущем вас ждет успех.

Телец

Ищите завтра способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Неожиданное препятствие может сказаться на достижении поставленных целей, однако звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас.

Близнецы

Жизненный потенциал завтра будет на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам полноценно отдохнуть.

Читайте такжеРетроградный Сатурн: астролог рассказала об особенностях этого периода

Рак

Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами, документами или материальными ценностями – вероятные проблемы произойдут именно из-за них. Избегайте упрямства и стремления во всем главенствовать.

Лев

Завтра не исключены неожиданные повороты судьбы. Женщинам предстоит некоторая суета или необходимость исполнения обременительных обязанностей. Мужчин ждет интересное предложение, что заставит проявить максимальную активность и работоспособность.

Дева

Не исключено, что именно завтра начнется период, связанный с духовным ростом. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Весы

Завтра может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.

Скорпион

Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать завтра благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.

Читайте такжеЛунный календарь на июнь: наиболее удачные и неблагоприятные дни

Стрелец

Начало воскресенья потребует принятия важных решений в личной жизни. Завтра вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Сон справедлив, ожидайте исполнения.

Козерог

Любые планы, социальные контакты, личные встречи завтра будут носить кратковременный характер и впоследствии негативно отразятся на продвижении по служебной лестнице или финансовом успехе. Сны могут быть вещими.

Водолей

Завтра возможно необъективное отношение к вам коллег или начальства. Проявите терпимость и выдержку. Возможны осложнения со здоровьем.

Рыбы

День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко