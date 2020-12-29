Гороскоп на среду, 30 декабря 2020 года, советует Львам остаться дома. Весам стоит отпустить страхи и расслабиться.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Завтра у Овнов будет сложный день. Будьте осторожны, ведь можете натолкнуться на мошенников. Не пытайтесь в этот день сделать все дела, ведь все равно не успеете, а настроение себе испортите.
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Если вам кажется, что вы находитесь в комфорте, а люди вокруг вас милые и добрые, то это вам так только кажется. Не все будет так легко и гладко, ведь вечером вас ждет немало проблем.
Близнецы
Близнецы в этот день смогут раскрыть ложь близкого человека. Для вас это станет настоящим ударом, даже несмотря на то, что ложь была незначительной и непреднамеренной.
Рак
Раков ждет приятная встреча с хорошо знакомым человеком. Вам придется отменить некоторые планы. Астрологи советуют вам быть внимательными к деталям.
Лев
Завтра Львам лучше побыть дома: отдохните, посмотрите сериал, почитайте книгу и заварите себе какао. Астрологи не советуют Львам ехать в этот день в офис.
Дева
Девы могут словам испортить свою репутацию. Возьмите себя в руки, подумайте над своими ошибками и сделайте все для того, чтобы стать лучше, чем вы есть сейчас.
Весы
Весы весьма настороженно относятся к своему будущему. Вы постоянно боитесь, что выберете не тот путь в жизни. Доверьтесь судьбе, все будет так, как и должно быть. Отпустите страхи и просто расслабьтесь.
Скорпион
Не будьте такими эгоистичными. Не всегда ваши мысли правильные, поэтому не стоит обижаться на человека только потому, что он не оправдал ваших надежд. Вспомните все прекрасные моменты с ним и попробуйте наладить контакт.
Стрелец
Стрельцам сложно делиться своими чувствами и мыслями с близкими. Но на то они и являются вашими близкими, чтобы вы могли открыть им свою душу и выговорить все наболевшее.
Козерог
Козерогов ждет очень успешный день. Вы будете получать удовольствие от проделанной работы. Ближайшие друзья вам также поднимут настроение добрыми словами и поддержкой.
Водолей
Завтрашний день принесет Водолеям много положительных эмоций. Если у вас давно было желание изменить имидж, или сделать перестановку – можете смело воплощать свои идеи в реальность.
Рыбы
Рыб ждут в этот день сюрпризы и хорошие новости. Звезды рекомендуют не заниматься в этот день спортом, так как занятия могут негативно сказаться на вашем физическом состоянии.
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