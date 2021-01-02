У Овнов, по словам астрологов, воскресенье удастся, а Близнецам стоит провести этот день наедине с собой.

Астрологи составили гороскоп на 3 января 2021 года для всех знаков Зодиака.

Что ждет представителей зодиакального созвездия в воскресенье, пишет SlovoFraza.

Овен

Овны будут в восторге от сегодняшнего дня. Кто-то из дорогих вам людей сделает шаг на встречу. Звезды обещают вам романтическое приключение и захватывающие события в личной жизни.

Телец

Тельцов завтра ждет продуктивный день. Вы успеете сделать много дел и даже поможете другим. Поездка в гости к родственникам или друзьям принесет вам много положительных эмоций.

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Близнецы

Близнецам стоит провести воскресенье наедине с собой. Впрочем, не затягивайте слишком долго с размышлениями в одиночестве, ведь вам надо успеть сделать важное дело.

Рак

Утром Ракам придется немного напрячься, впрочем, уже во второй половине дня вы сможете посвятить все свободное время исключительно себе.

Лев

Чтобы не допустить ошибок, не делайте то, что вызывает у вас сомнения. Пусть начало нового года принесет вам только радость и положительные эмоции.

Дева

Завтра Девы получат множество положительных эмоций. Постарайтесь не тратить время на рутинные дела. Лучше посвятите его друзьям и близким. Можете наведаться к ним в гости, или же пригласить к себе.

Весы

Будьте завтра осторожны с вашей болтливостью. Не все то, что Вы себе придумали должны знать другие. Раскрытые всем идеи и планы не принесут никакой пользы в карьерном будущем.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам завтра быть оптимистичными и добродушными с людьми и не отказываться пойти в гости и хорошо развлечься.

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Стрелец

Завтрашний день символизирует для Стрельцов начало нового жизненного цикла. Вероятно, вы полностью откроетесь навстречу новому этапу своей жизни.

Козерог

Воскресенье стоит посвятить помощи родственникам старшего поколения. Поездки за город принесут приятные эмоции и яркие впечатления. Вечером стоит заняться самообразованием и почитать полезную книгу.

Водолей

Начало года окажется для Водолеев периодом ярких эмоций и острых ощущений. Вероятно, к вам вернется прежняя любовь.

Рыбы

Беритесь завтра за новые задачи, расширяйте поле своей деятельности. Однако не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут разочаровать близких вам людей.

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Автор: УНИАН