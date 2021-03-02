Скорпион завтра будет неукротим. День обеспечит его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к огромным возможностям!

Завтрашний гороскоп обещает принести прилив неожиданной бодрости. Вы почувствуете, что энергия и силы вас переполняют.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овна завтра ждет пренеприятная конфронтация. Найдется человек, который посмеет высказать нелестные замечания вам прямо в лицо.

Телец завтра будет вступать в споры при каждой возможности. Вам захочется переманить на свою сторону всех и вся и доказать им правильность своей точки зрения.

Близнецы

Близнецы завтра будут чересчур напряжены. Постарайтесь не относиться к делам с избыточной серьезностью.

Рак

Рак завтра будет не в меру тщеславен. Вам захочется продемонстрировать свое превосходство всем и каждому. Звезды советуют все же немного умерить свой пыл.

Лев

День наделяет Льва искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто ему дорог.

Дева

Завтра дважды обдумывайте любое принимаемое решение, даже если вы в нем полностью уверены. День не способствует необдуманным поступкам.

Весы

Завтра не бойтесь демонстрировать силу в вопросах, которые для вас важны. Сумейте убедить окружающих в вашей самодостаточности.

Скорпион

Скорпион завтра будет неукротим. День обеспечит его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к огромным возможностям! Скорпиону под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это завтра ему по плечу. Скорпиону может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в этом он прав.

Стрелец

Стрелец завтра захочет спокойно заняться своими делами, но окружающие не дадут ему это сделать, отвлекая своими просьбами.

Козерог

Завтра Козерог будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться в расчете на то, что окружающие его похвалят.

Водолей

Завтра окружающие будут раздражать Водолея своей некомпетентностью. Помните, что все мы совершаем ошибки и позвольте людям быть собой.

Рыбы

Завтра Рыбы имеют шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на их судьбе.

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Автор: УНИАН