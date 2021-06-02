У Близнецов завтра появится дополнительная энергия, что положительно скажется на их работе.

Завтрашний день звезды советуют провести без рискованных экспериментов. Выбирайте максимально спокойную и безопасную деятельность.

Овен

Овен завтра превратится в эдакого ворчуна, у которого все будет вызывать острые приступы неудовольствия. Никто не запрещает вам высказывать свое мнение, но все же постарайтесь делать это тактично и без лишних придирок.

Завтра день у Тельца обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить.

Близнецы

У Близнецов завтра появится дополнительная энергия, что положительно скажется на их работе. Смело беритесь за новый проект.

Рак

Рака завтра одолеет скука. Ни одно занятие не будет вас привлекать. Такие дни бывают у всех. Не лишним будет отдохнуть и хорошенечко выспаться.

Лев

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы.

Дева

Дева завтра, наконец, сбросит со своих плечей излишнюю нагрузку и перестанет откликаться на просьбы всех и каждого. Вам давно пора это сделать.

Весы

Весы завтра будут подвержены одной из самых своих характерных черт, а именно - нелюбви к переменам. Любое незначительное новшество будет выводить вас из равновесия. Постарайтесь проявить гибкость.

Скорпион

Завтра день у Скорпиона обещает пройти без особых потрясений. Все будет удаваться легко и вы завоюете уважение в глазах окружающих. Чтобы не спугнуть удачу, Скорпиону завтра следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении.

Стрелец

Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы и не идти на компромиссы.

Козерог

Козерогов завтра ждут материальные успехи. Это может быть результатом завершения давно начатых дел.

Водолей

Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Вероятно улучшение финансового положения.

Рыбы

Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой.

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Автор: Иван Бойко