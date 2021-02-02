Весам завтра стоит проявить всю свою харизму и обаяние, чтобы укрепить авторитет в коллективе.

Завтра звезды рекомендуют держать под контролем свои эмоции.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра звезды советуют Овнам принимать все предложения и на все соглашаться. Такая модель поведения обязательно принесет свои плоды.

Тельцы завтра будут стремиться навести порядок во всем. Поддайтесь этому порыву и разберитесь не только со своими рабочими делами, но и личными.

Близнецы

Завтра звезды будут настроены к Близнецам благосклонно. Любая ваша затея увенчается успехом.

Рак

Раку завтра звезды советуют прислушиваться к советам окружающих. Почему бы не воспользоваться мудростью близких людей себе во благо?

Лев

Льву лучше завтра помалкивать и держать свои идеи при себе. Поддержку вам вряд ли окажут, а вот начать вставлять палки в колеса вполне могут.

Дева

Не стремитесь решить все проблемы в одиночку. Лучше посмотрите, как с похожими трудностями справлялись люди до вас.

Весы

Весам завтра стоит проявить всю свою харизму и обаяние, чтобы укрепить авторитет в коллективе.

Скорпион

Рутинные дела завтра будут даваться Скорпиону не очень хорошо. Вы будете витать где-то в облаках. Лучше расслабиться и не стараться пересилить себя. Так вы лишь рискуете заработать ненужный стресс.

Стрелец

Не вываливайте все свои новаторские идеи на головы коллег сразу. Поберегите и их нервы, и свои.

Козерог

Завтрашний день Козерогу рекомендуется провести наедине с блокнотом, записывая в него все дела и планы. Такая деятельность пойдет вам лишь на пользу.

Водолей

Водолеям завтра не стоит рисковать ни в коем случае. Скорее всего вы не владеете полной информацией и рискуете потерять ресурсы.

Рыбы

Рыбам звезды завтра рекомендуют не выделяться и не брать инициативу в свои руки. Лучше всего будет оставаться незаметными.

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Автор: УНИАН