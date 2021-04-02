Завтра окружающие сами будут тянуться к Овну, а ему останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя.

Завтра чувства могут нахлынуть неожиданно, захватив вас с головой и увлекая в самом непредсказуемом направлении.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра окружающие сами будут тянуться к Овну, а ему останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. Отличное время для того, чтобы провести его с близкими.

Завтра события могут вынудить Тельца поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Близкий человек может предстать в новом свете.

Близнецы

Завтра в жизнь Близнецов могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь необязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство/

Рак

Завтра, какие бы решения Рак ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Раку точно понять, что надо делать, а что нет.

Лев

Завтра в отношениях Льва с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты.

Дева

Деве завтра необходимо окунуться в водоворот общения. И пускай с личными встречами сейчас сложно - даже звонок близкому человеку сейчас вам необходим.

Весы

Весы завтра не захотят перетруждаться и захотят любое дело отложить на потом. Что ж, для субботы это вполне позволительно.

Скорпион

Скорпиона завтра ждут интересные возможности, воспользоваться которыми он сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов.

Стрелец

Стрельца завтра ждут финансовые вливания. Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Стрельцу придет в голову отличная идея, как разбогатеть.

Козерог

Завтра Козерог может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг.

Водолей

Завтра – день, когда Водолею стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять.

Рыбы

Завтра – непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Рыбы могут самыми нестандартными методами

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Автор: Иван Бойко