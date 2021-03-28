Астрологи составили гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака.
Об этом сообщает "1001 гороскоп".
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Овен
Завтра во всех вопросах вам стоит выбирать золотую середину. Не будьте слишком категоричны.
Телец
Завтра окружающим может понадобиться ваша помощь. Не отказывайте им в этом!
Близнецы
Завтра в вас проснется командир. Впрочем, окружающие будут только "за". Главное, не заиграйтесь.
Рак
Вам рекомендуется посвятить этот день общению с родными и близкими.
Лев
В вас проснется невиданная бодрость. Посвятите в понедельник время занятиям спортом.
Дева
Завтра удача будет на вашей стороне. А еще вы можете получить приятный сюрприз.
Весы
29 марта вы сможете взять ответственность за все свои дела и наконец довести их до ума.
Скорпион
Будьте осторожны, ведь кто-то хочет сесть вам на шею. Не позволяйте этого делать никому.
Стрелец
Завтрашний день наделит вас лояльностью к окружающим. Вы сможете посмотреть на одну ситуацию под разными углами.
Козерог
Добавьте в завтрашний день немного философии и юмора. Это поможет вам не драматизировать какие-то ситуации.
Водолей
Вы захотите находиться в центре внимания. Впрочем, вы сможете весело провести день.
Рыбы
Завтра гороскоп склоняет Рыб манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под вашу дудку.
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