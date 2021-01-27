Гороскоп прогнозирует для Львов конфликтный день. Весам не стоит нагружать себя рутинными делами.

Гороскоп на четверг, 28 января 2021 года, прогнозирует для Львов конфликтный день. Весам не стоит нагружать себя рутинными делами.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Вскоре вас ожидает путешествие, которое принесет много новых знакомых. Будьте внимательны с транспортом, если есть возможность не брать собственный автомобиль – выберите лучше автобус или поезд.

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Благоразумие и терпение позволят вам достичь желаемого результата на работе. Во второй половине дня лучше заняться рутинной работой, в частности, работой с бумагами.

Близнецы

Будьте очень внимательны к своим финансам. Из-за слишком большого доверия к рекламе, вы можете приобрести ненужный вам продукт. При этом, можете потратить большую сумму денег, но не получите желаемый результат от покупки.

Рак

В личной жизни не теряйте бдительность и самоконтроль. Не исключено, что у вас будут конфликты именно в этот день.

Лев

День может показаться конфликтным, поэтому пострайтесь настроиться на позитив и спокойно воспринимать то, что произойдет вокруг. Не стоит слишком полагаться на слова других, а лучше самому перестраховаться в очень ответственных делах.

Дева

Весь день будет очень насыщенным и динамичным. За работой вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего будущего.

Весы

Весам не стоит нагружать себя рутинными делами, наоборот, стоит позволить себе расслабиться и не напрягаться. Вместе с тем не отказывайтесь от поездки, которая подарит вам хорошие впечатления.

Скорпион

Завтрашний день подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим по полной! Это день для творчества и проявления креативности.

Стрелец

Если вы поссорились с любимым человеком, то этот день предоставит прекрасную возможность, чтобы помириться. Звезды советуют не сидеть дома, а развлекаться и получать новые впечатления.

Козерог

Деловые отношения обречены на провал, но не принимайте это слишком близко к сердцу, поскольку вашей вины там не будет. Тем более, вы еще получите шанс доказать свои профессиональные умения.

Водолей

У одиноких Водолеев есть большие шансы встретить свою любовь. А вот у тех, кто уже в отношениях, этот день очень благоприятен для романтических поступков и решения любых конфликтов.

Рыбы

В этот день вам улыбнется удача: готовьтесь к интересным встречам и вызовам. А еще стоит позаботиться о себе, в конце дня устройте себе релакс-программу, которая поможет снять напряжение и стресс после интенсивной работы.

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Автор: УНИАН