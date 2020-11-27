Гороскоп советует Стрельцам контролировать свою раздражительность. Овнам стоит посвятить время семье.

Гороскоп на субботу, 28 ноября 2020 года, советует Стрельцам контролировать свою раздражительность. Овнам стоит посвятить время семье.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Этот день лучше посвятить семье. Давно пора избавиться от ненужных вещей и лишнего хлама. Освободив пространство, вы почувствуете облегчение.

День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Если у вас есть желание что-либо приобрести, то не откладывайте походы по магазинам.

Близнецы

Близнецам стоит провести день в свободном режиме, а вечер посвятить подведению итогов и уточнению своих планов. Не помешает системный анализ собственного потенциала, экспертная оценка будущего, забота о здоровье.

Рак

Вечером вас могут ждать важные новости частного характера. Придется обратить больше внимания на практическую сторону дел: финансы, здоровье, жилищные обстоятельства. Полезно навести порядок в доме.

Лев

Львам не стоит расстраиваться, если утром жизнь не оправдывает ожидания. К вечеру все изменится в лучшую сторону.

Дева

Завтра у вас будет острая потребность почувствовать поддержку любимого человека. Вам это будет необходимо для восстановления душевных сил.

Весы

Если вам завтра будет сложно, значит вы двигаетесь в правильном направлении. Не считайтесь с мнением других, делайте свое дело.

Скорпион

Звезды советуют вам быть смелее и не молчать, если вам кто-то нравится. Завтра ваши шансы на взаимность высоки, как никогда раньше.

Стрелец

Ваша раздражительность заставляет окружающих минимизировать контакты с вами. Будьте терпеливы к другим и помните о выдержке.

Козерог

Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Вас будут неправильно понимать, поэтому не исключены конфликты.

Водолей

Зависть – качество, от которого вам нужно срочно избавиться в ближайшее время. Работайте над собой, старайтесь стать лучше.

Рыбы

Рыбы завтра будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Звезды советуют поговорить искренне с близкими людьми.

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Автор: УНИАН