Завтра Овен легко будет завлекать людей на свою сторону и обретать надежных соратников.

Завтра будет хорошо удаваться все, что связано с общением. День также хорошо подходит для составления планов.

Овен

Завтра Овен легко будет завлекать людей на свою сторону и обретать надежных соратников. Это поможет вам в осуществлении важных проектов.

Завтра – отличный день для Тельца. Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут мечтать получить хотя бы частичку его внимания.

Близнецы

Завтра Близнецы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими и удачно использовать это в своих целях.

Рак

У Раков в этот день есть все шансы реализовать идеи и планы предыдущих суток. Друзья и родственники окажут вам существенную помощь в каком-то вопросе.

Лев

У Льва завтра может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Постарайтесь делать это так, чтобы близкие не пострадали от вашей гиперопеки.

Дева

Звезды советуют вам завтра проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания.

Весы

Завтра звезды гороскопа советуют Весам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть.

Скорпион

Завтра Скорпион будет прямо блистать на работе и выполнять все задачи быстро и качественно как никогда. Отличный день, чтобы попросить начальство о повышении.

Стрелец

Завтра постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение.

Козерог

Завтра окружающие будут рассчитывать на поддержку Козерога, и он вполне способен им ее оказать.

Водолей

Завтра Водолею следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда

Рыбы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны сомнения и тревога за будущее.

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Автор: Иван Бойко