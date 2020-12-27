Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 28 декабря 2020 года.
Об этом сообщает slovofraza.
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Овен
Вам стоит контролировать свои эмоции, ведь излишняя нервозность может негативно сказаться на работе и личных отношениях.
Телец
Постарайтесь удивить свою вторую половинку романтическим сюрпризом.
Близнецы
В понедельник вам лучше отдохнуть и не хвататься за несколько дел одновременно.
Рак
Все самые важные дела решите с самого утра, потому что потом вас ждет сюрприз.
Лев
Вы можете влюбиться, но счастливого конца этой love-стори не ждите.
Дева
Астрологи обещают Девам насыщенный событиями день.
Весы
Завтра вам стоит уделить внимание решению семейных проблем.
Скорпион
Выполните наконец-то все обещания, которые давали.
Стрелец
Вам стоит завтра выспаться и посвятить день релаксу. Но не зовите к себе гостей.
Козерог
Отправляйтесь за город с родственниками. Вы получите массу положительных эмоций.
Водолей
В первой половине дня могут возникнуть семейные разногласия. Звезды не рекомендуют усугублять ситуацию и продолжать спор.
Рыбы
Рыб завтра ждет встреча с приятной личностью.
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