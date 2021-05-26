Телец завтра будет просто искрить и ввязываться в конфликты буквально на ровном месте.

День завтра пройдет под знаменем эмоций, а не логики. Могут захлестывать противоречивые чувства.

Овен

Овен завтра захочет быть в центре внимания. Все самые удачные ваши проекты будут связаны с людьми, поэтому звезды советуют искать подходы к окружающим.

Телец завтра будет просто искрить и ввязываться в конфликты буквально на ровном месте. Ваш боевой настрой не оставит шансов на то, чтобы прожить этот день спокойно.

Близнецы

Завтра вам как никогда захочется ощутить гармонию с этим миром. Для этого звезды советуют вам заняться физическими упражнениями и погулять на природе.

Рак

Рака завтра одолеет приступ апатии и лени. Вы рискуете потратить весь день на пустяки, так и не сделав ничего серьезного.

Лев

Лев завтра окажется в центре внимания, благодаря чему в его жизнь может прийти влиятельный покровитель.

Дева

Дева завтра будет воспринимать любую критику в штыки. При чем неожиданно она будет получать ее от самых близких, из-за чего отношения рискуют испортиться.

Весы

Весам завтра необходимо выйти из зоны комфорта и внести в свою привычную рутину что-нибудь необычное. Попробуйте выйти за рамки, вдруг вам понравится.

Скорпион

Завтра Скорпион будет склонен сорить деньгами. Особенно легко ему будет прощаться с ними, чтобы порадовать близких.

Стрелец

Харизма Стрельца завтра превознесет его до небес в глазах окружающих. Главное для него не перегнуть палку и не задаваться.

Козерог

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит вам предпринять смелые шаги в отношении объекта влюбленности.

Водолей

Сократите общение, исключите новые знакомства. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с близкими.

Рыбы

Завтра в душе Рыб нарастет, недовольство, которое спровоцируют окружающие. Не позволяйте другим отнимать вашу энергию.

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Автор: Иван Бойко