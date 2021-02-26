Близнецов завтра очень потянет в дальние края. Вам не терпится попутешествовать, однако ситуация потребует вашего присутствия дома.

Завтра гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Гороскоп завтра советует Овну немного поэкспериментировать. Площадкой для эксперимента может стать любое дело: от новой стрижки до новых отношений.

Телец имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие. Не позволяйте лени вас одолеть и не сидите дома.

Близнецы

Близнецов завтра очень потянет в дальние края. Вам не терпится попутешествовать, однако ситуация потребует вашего присутствия дома.

Рак

Рак будет завтра готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Ваша любовь к перемене мест достигнет апогея. Что ж, маленький отпуск вам и вправду не повредит.

Лев

Льву завтра будет не сидеться на месте, поэтому пассивность окружающих будет раздражать. К счастью, вас она не остановит, ведь вы легко возьмете инициативу в свои руки.

Дева

Завтра Деве будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у нее на лице. Это и к лучшему, ведь выразить свои эмоции словами вы не сможете.

Весы

Весы завтра будут превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. А вот сами выходить на сцену не захотят.

Скорпион

Завтра любознательность Скорпиона не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Скорпиону давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов.

Стрелец

Завтра Стрелец будет разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс.

Козерог

Завтра телефон Козерога будет буквально разрываться от звонков: все захотят поделиться с ним своими мыслями и идеями. Вы будете рады пообщаться с друзьями, ведь именно этого вам так не хватало.

Водолей

Водолей будет вести себя довольно агрессивно и спорить со всеми и вся. Все, что вы можете сказать в свое оправдание, это то, что таким путем вы пытаетесь докопаться до истины.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют завтра Рыбам подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, сайты и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет вам смириться с серыми буднями.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН