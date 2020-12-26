Гороскоп советует Овнам все хорошо обдумать и взвесить, а у Водолеев завтра не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком.

Гороскоп на воскресенье, 27 декабря 2020 года, советует Ракам не ставить чересчур сложных целей и выбирать многоступенчатые задачи, а Тельцам – поменьше бывать в местах большого скопления народа.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра вы можете получить интересное деловое предложение. Но не спешите радоваться. Сначала все хорошо обдумайте и взвесьте за и против. Больше времени и внимания уделяйте близким людям. Иначе могут возникнуть конфликты и обиды.

Телец

Если у вас завтра возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух – сейчас ваши слова не возымеют должного действия. В ближайший день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как вы можете притягивать к себе негативные ситуации или сомнительного рода личностей.

Близнецы

В воскресенье предстоит много работы. Завтра будет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Прояснятся дополнительные обстоятельства, и они могут оказаться неожиданными. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

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Рак

Завтра вы многое успеете сделать и добьетесь того, что раньше было не под силу, если не будете ставить чересчур сложных целей и выбирать многоступенчатые задачи. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, то шанс будет предоставлен. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Лев

Любые вопросы пытайтесь завтра решить мирным путем. Вы можете убедить в своей правоте любого, если хорошо подготовитесь к разговору и почувствуете, что за собеседник перед вами находится. Новые знакомства на данном этапе доставят массу положительных эмоций.

Дева

Дела, которые не будут приносить удовлетворения, завтра лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей собственной.

Весы

В воскресенье вы будете наделены достаточной силой, и главной задачей будет решить, куда ее направить. Возможно, накопились домашние дела, до которых долгое время не доходили руки. Настал благоприятный момент с ними разделаться. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Скорпион

Завтра может возникнуть желание что-нибудь изменить в жизни. Не стоит ограничивать себя в спонтанных проявлениях. Встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые перспективы и просто доставить удовольствие. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.

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Стрелец

Завтра наступит хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами общими интересами. Сейчас вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы.

Козерог

Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, завтра обретут фундамент. Однако вам следует быть более внимательными за рулем, и если внутренний голос противится дороге, то лучше остаться дома.

Водолей

Завтра не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего. Для новых знакомств данный день – неподходящий.

Рыбы

Завтра вы будете обладать большим запасом сил и энергии, поэтому, если у вас накопились важные дела, то лучше приступайте к их реализации – все должно получиться. Также сейчас благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью.

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Автор: УНИАН