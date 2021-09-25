В двадцатый лунный день нужно быть решительным и уверенным, это подарит благосклонность Вселенной и поможет добиться того, чего человек давно жаждет.

Гороскоп на 26 сентября 2021, двадцатый лунный день, рекомендует всем знакам Зодиака быть активнее. А за дела при этом браться решительно и уверенно. Именно такой настрой поможет добиться того, чего давно хотелось, но никак не удавалось получить.

В этот день категорически противопоказаны злоба и высокомерие. Зато любое творчество и саморазвитие будут даваться легко и естественно.

Луна в знаке Близнецы провоцирует излишнюю болтливость и беспричинную тревожность – но энергетика дня жизнелюбивая. День пропитан любовью и щедростью.

Гороскоп на 26 сентября: Овен

Для налаживания контактов придется самому делать первый шаг – и взять под контроль свою вспыльчивость. Овен сегодня будет излишне эмоционален – поэтому усугублять дело алкоголем ему категорически противопоказано.

Физические упражнения сегодня пойдут на пользу не только телу, но и мозгу.

Гороскоп на 26 сентября: Телец

Общение с посторонними людьми будет сегодня напрягать. Зато обстановка в семье должна быть уютной и благостной.

Свой язык сегодня лучше держать на коротком поводке. Гороскоп здоровья советует выспаться и постараться не переутомляться.

Гороскоп на 26 сентября: Близнецы

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: фазы лунного цикла в первом месяце осениДень потребует нестандартных решений. Прежде чем решать что-то окончательно, стоит хорошенько проанализировать прошлые поступки, возможно, даже заняться медитацией.

Для восстановления сил это воскресенье стоит провести на свежем воздухе и в хорошей компании.

Гороскоп на 26 сентября: Рак

День могут подпортить скачки настроения. Лучше побольше молчать и заняться домашними делами: все, что связано с благоустройством жилища, пройдет на ура, а вот критика коллег может выйти боком.

В плане здоровья слабое место – позвоночник, его стоит поберечь.

Гороскоп на 26 сентября: Лев

Новые знакомства могут спровоцировать приступ недоверия, а семейному бюджету - нанести урон неожиданные траты. Сохраняйте осторожность, но сидеть сложа руки не стоит: именно сегодня удастся сделать гигантский шаг по направлению к своему счастью.

Гороскоп на 26 сентября: Дева

Стоит взять паузу в рабочих вопросах и хорошенько отдохнуть. Тем более что день крайне благоприятен для оздоровительных процедур и романтических свиданий. В том, что касается работы, день подходит лишь для саморазвития и теоретического повышения квалификации.

Стоит быть осторожнее с огнем.

Гороскоп на 26 сентября: Весы

По возможности лучше провести этот день с семьей или друзьями – то есть посвятить его размеренному отдыху.

В этот день не стоит переедать и вообще – тщательно следить за тем, что кладешь себе в рот.

Гороскоп на 26 сентября: Скорпион

Часть своих забот удастся удачно переложить на чужие плечи. Главное при этом – не забыть выразить свою благодарность, это "плюсик" не только в карму, но и для дальнейших взаимоотношений.

Ночью постарайтесь выспаться. А сам день отлично подходит для очищения.

Гороскоп на 26 сентября: Стрелец

Планирование отнимает слишком много времени, а медлительность, что спровоцирована долгими размышлениями, раздражает партнеров и коллег. Поэтому стоит отложить дела, а на критику реагировать спокойнее и мягче.

В этот день не стоит экономить на себе и своем здоровье.

Гороскоп на 26 сентября: Козерог

Толком отдохнуть не выйдет. Но поднапрячься и ударно поработать сейчас просто необходимо – иначе проект, над которым долго трудились, рискует пойти насмарку. Возможна даже внезапная командировка.

В личной жизни, вероятно, придется расставлять точки над "і", а, может, и с кем-то прощаться.

Гороскоп на 26 сентября: Водолей

Высока вероятность столкнуться с неприятным делом – но у Водолея хватит сил и ресурсов для его реализации. Можно смело опираться на опыт старых друзей.

День удачен для покупок и решения вопросов с недвижимостью. Лучшее времяпрепровождение – на свежем воздухе.

Гороскоп на 26 сентября: Рыбы

Не стоит полагаться на чужие советы, все важные решения лучше принимать самому.

День благоприятен для пеших прогулок и путешествий. Для восстановления сил понадобятся одиночество, тишина и покой. И, желательно, – достаточное время для сна.

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Автор: Диана Беловодская