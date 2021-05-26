Овнов могут ждать неудачи на работе. Ваша жизненная энергия сейчас снижена, поэтому звезды советуют вам не напрягаться сверх меры.

Звезды советуют не ходить вокруг да около вопросов, которые вас беспокоят. Добивайтесь во всем четкости и конкретики.

Овен

Овнов могут ждать неудачи на работе. Ваша жизненная энергия сейчас снижена, поэтому звезды советуют вам не напрягаться сверх меры, а лучше взять себе короткий отпуск.

Телец будет настроен на борьбу. Не важно, с кем бороться и за что – Телец готов в любой ситуации идти на принцип.

Близнецы

Близнецам захочется определенности во всем. Именно поэтому вы будете со скоростью света принимать решения, ведь любые "провисания" будут вас раздражать.

Рак

Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем Ракам, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте.

Лев

Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Лев может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Дева

Дева будет донимать всю семью своими нравоучениями. Помните, что иногда лучше промолчать, чем высказать свое "ценное мнение".

Весы

Вы будете подвергаться критике со всех сторон. Это будет касаться и работы, и личной жизни. Главное - не расстраивайтесь и не теряйте веру в себя.

Скорпион

Ситуация потребует от Скорпиона решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Скорпиона хватит решимости и возможности довести дело до конца.

Стрелец

День может быть тяжелым. Не исключено, что у вас появится склонность к депрессии. Проведите время наедине со своими мыслями, разберитесь в чувствах.

Козерог

Завтра Козерог будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало.

Водолей

Чтобы день прошел без эксцессов, Водолею просто необходимо проявлять гибкость. Звезды не рекомендуют вам лезть на рожон, даже если вы почувствуете несправедливость.

Рыбы

Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Следите за приметами – ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

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Автор: Иван Бойко