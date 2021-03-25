Завтра попытки взвалить на Тельца любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут.

Завтрашний день не подходит для решения каких-либо важных дел. Постарайтесь не планировать ничего серьезного.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Люди вокруг то и дело будут раздражать его отсутствием логики и непоследовательностью действий.

Завтра попытки взвалить на Тельца любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Прямо скажем, даже к своим обязанностям у Тельца не будет лежать душа.

Близнецы

Завтра Близнецы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на что-то нереальное. При этом не забыв потребовать от окружающих их немедленного воплощения.

Рак

Завтра все мысли и планы Рака будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность.

Лев

Лев завтра захочет отмахнуться от всех проблем. От самой мысли о том, что нужно их решат, у него будет сводить зубы.

Дева

Завтра в душе у Девы будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ей захочется быть сдержанной, с другой же – вряд ли это получится.

Весы

Завтра звезды гороскопа будут склонять Весы бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения.

Скорпион

Завтра Скорпиону будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Вам просто необходимо найти себе безопасный громоотвод - иначе рискуете взорваться.

Стрелец

В каких бы облаках завтра ни витал Стрелец, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Стрельцу наделать больших глупостей.

Козерог

Завтра у Козерога есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства.

Водолей

Завтра Водолея будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Не пытайтесь изменить прошлое - просто сделайте выводы на будущее.

Рыбы

Весь день Рыбы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Не забудьте перейти от мыслей к действиям.

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Автор: Иван Бойко