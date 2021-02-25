Овну завтра захочется провести аукцион невиданной щедрости и задобрить окружающих самым банальным способом - деньгами.

Завтра гороскоп будет приветствовать максимальное сохранение и жизненных ресурсов и финансов с целью использовать их в дальнейшем.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра захочется провести аукцион невиданной щедрости и задобрить окружающих самым банальным способом - деньгами. Он выступит инициатором увеселительного мероприятия и он же захочет за него заплатить.

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Телец завтра будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. Даже самое, казалось бы, плевое дело в эту пятницу он способен запороть.

Близнецы

Близнецам завтра лучше идти путем наименьшего сопротивления во всем. Приберегите энергию на потом.

Рак

Раку завтра захочется побаловать себя как никогда. Это может не самым лучшим образом сказаться на его фигуре и кошельке.

Лев

Завтра день наделяет Льва огромными запасами скрытой энергии. Вы почувствуете, что способны свернуть горы.

Дева

Дева завтра устанет от самодисциплины, и в ее жизни появится место легкому хаосу, что вполне неплохо.

Весы

Завтра фантазия Весов заработает на пятерку с плюсом. Ваши нестандартные решения любых сложностей вызовут восхищение у коллег.

Скорпион

Завтра Скорпион только собрав в кулак всю свою волю, сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Стрелец

Стрельцов завтра будет раздражать медлительность окружающих. Что ж, "хочешь сделать хорошо-сделай сам" в эту пятницу станет вашим девизом.

Козерог

Завтра настроение, с которым проснется Козерог, будет определять его успехи в течение целого дня.

Водолей

На Водолея завтра нападет лень и полусонное состояние. Постарайтесь, чтобы это не отражалось на работе, иначе рискуете вызвать гнев начальства.

Рыбы

Завтра Рыбы будут находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил.

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Автор: УНИАН