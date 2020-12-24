Гороскоп советует Водолеям избегать конфликтов. У Близнецов могут возникнуть временные трудности.

Гороскоп на пятницу, 25 декабря 2020 года, советует Водолеям избегать конфликтов. У Близнецов могут возникнуть временные трудности.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтрашний день может стать для вас переломным. Вы можете закончить свое долговременное дело и оказаться на перекрестке, на грани чрезвычайно важного изменения.

Творческая аура придаст сил Тельцам завтра. Вы обязательно сможете что-то изменить, понять или осуществить. Заботьтесь о своих потребностях и наслаждайтесь жизнью.

Близнецы

Завтра у Близнецов могут возникнуть временные трудности. Возможны проигрыши или срывы планов. Некоторые ваши действия могут не дать ожидаемых результатов. Вы можете почувствовать вину, впрочем не стоит в нее слишком уходить. Попробуйте просто сделать выводы.

Рак

Завтра Раков может беспокоить вопрос денег. Ваша профессиональная позиция может стать неопределенной. Возможно, вы почувствуете сильное недовольство или почувствуете, что вам чего-то действительно не хватает в ваших отношениях.

Лев

Сутки не будут лучшими – возможны столкновения с ситуациями, которые расстроят. Вы можете почувствовать себя одиноким, вам захочется близости и тепла от другого человека. Возможны приливы ностальгии.

Дева

Завтра у представителей знака могут возникнуть проблемы с принятием решений и радикальными шагами. Неуверенность может проникнуть в жизнь вместе с ощущением нестабильности и недостаточной поддержки.

Весы

Завтра может возникнуть немало профессиональных и социальных встреч. Не стоит от них убегать. В решениях откажитесь от сомнений и сконцентрируйтесь на возникших возможностях.

Скорпион

Завтра Скорпионы смогут начать смотреть на важные для них вещи под совсем другим углом. Стоит довериться своей интуиции и начать действовать по-своему. Твердость в действиях будет приносить результаты.

Стрелец

Завтра лучше отказаться от чрезмерного обдумывания всего и вся. Дайте себе немного покоя и не размышляйте о лишнем. Такое наставление сделает день удачным.

Козерог

Вам не помешает контакт с добрым другом, который поможет отвлечься от надоедливой ситуации или неприятных мыслей. Стоит запланировать разговор с тем, с кем вам легко общаться.

Водолей

В эти сутки может быть особенно трудно сдерживать конфликт, который длится уже давно. Будьте дружелюбны, но воспользуйтесь своей интуицией.

Рыбы

Завтра вы неожиданно можете стать участником яркого разговора. Следите за необдуманными расходами, ведь поддаться искушению в этот день будет легче, чем обычно.

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Автор: УНИАН