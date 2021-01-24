Займитесь легкими делами.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

Овен

Проведите понедельник без спешки. Постарайтесь замечать детали.

Телец

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Вам стоит быть ответственнее. Задумайтесь о недвижимости.

Близнецы

Начните действовать, и тогда ваша личная жизнь наладится.

Рак

Постарайтесь не ввязываться в конфликты. А еще присмотритесь к своему окружению - не все желают вам добра.

Лев

Отпустите все обиды и продолжайте работать. Все проблемы уже позади.

Дева

Дев завтра ждет серьезный разговор. После него вы поймете, кто есть кто.

Весы

Будьте осторожны с финансами. А в целом день пройдет у вас очень весело.

Скорпион

В этот день вам придется решать немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно.

Стрелец

Завтра вы сможете закончить все свои дела.

Козерог

Ваш любимый человек поможет завтра вам решить наболевшие проблемы.

Водолей

Направьте свою энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые приносят удовольствие.

Рыбы

Начните новое дело, направьте силы на заработок денег.

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Автор: УНИАН