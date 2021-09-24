25 сентября 2021 – девятнадцатые лунные сутки, когда необходимо проявить осторожность при планировании и начале новых проектов.

Гороскоп на 25 сентября 2021 года, девятнадцатый лунный день, советует быть осторожнее как в делах, так и в мыслях. В эти лунные сутки легко переоценить свои силы или стать жертвой опасного обмана.

В то же время полезно заниматься творчеством и саморазвитием. Энергетика дня повышает трудолюбие, а Луна в Тельце покровительствует людям экономным.

Гороскоп на 25 сентября: Овен

Сегодня нельзя лениться, если представитель знака хочет добиться хороших результатов – а не просто приятно провести день без забот.

Читайте такжеБоятся ответственности: названы самые нерешительные знаки ЗодиакаФинансовый гороскоп потакает желанию побаловать себя приятной покупкой – а вот в долг сегодня давать нельзя. Настроение также поднимет вкусная еда.

Гороскоп на 25 сентября: Телец

Придется разруливать чужие вопросы и проблемы. Но есть и плюс – красноречие Тельца на высоте, так что переговоры сегодня – его конек.

Трения возможны с начальством и старшими родственниками, так что общения с ними стоит избегать.

Гороскоп на 25 сентября: Близнецы

День суетливый, но благоприятный (особенно – для торговли и поездок). Главный секрет успеха сегодня – позитивный настрой. Не бойтесь хитрить.

Новости издалека могут расстроить – но они, скорее всего, преувеличены, поэтому не стоит впадать в панику прежде времени.

Гороскоп на 25 сентября: Рак

День, в целом, удачный, особенно – в финансовом плане. Вот только с другими людьми свои финансовые вопросы сегодня обсуждать не стоит.

Гороскоп сегодня советует заняться благотворительностью или просто не отказывать в помощи близким людям: за такую помощь человеку вскорости воздастся.

Гороскоп на 25 сентября: Лев

Возможны конфликты с семьей или коллегами. Не бойтесь отстаивать свое мнение – без лишних эмоций, но твердо.

Стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.

Гороскоп на 25 сентября: Дева

День преподнесет немало сюрпризов, но они будут приятными. Именно сегодня стоит попытать свою удачу – и сыграть в лотерею, если есть такое желание.

Единственная опасность – алкоголь: много пить сегодня категорически не рекомендуется.

Гороскоп на 25 сентября: Весы

Возможны резкие перемены в планах и в жизни в целом. Стоит подходить ко всему рационально, иначе подобные изменения обернутся стрессом и даже могут подорвать здоровье.

Денежные поступления сегодня ожидаются у близких людей Весов, но и самим представителям знака от этого будет польза: вероятно, на эти средства будет куплена важная вещь для совместного быта.

Гороскоп на 25 сентября: Скорпион

Сегодня придется в неспокойном, напряженном темпе заниматься решением чужих вопросов. Постарайтесь быть справедливым и никого не обидеть.

Бытовые заботы лучше отложить – и отправиться в небольшое путешествие, на прогулку или в гости.

Гороскоп на 25 сентября: Стрелец

В общении (особенно с начальством или чиновниками) нужно проявить деликатность и терпение. Иначе вероятны опасные конфликты.

Будут удачными покупки, которые связаны со сферой здоровья, включая продукты здорового питания.

Гороскоп на 25 сентября: Козерог

Сегодня все дела нужно довести до конца, иначе в будущем такой "висяк" принесет немало проблем. Зато реализованные проекты обещают хорошую финансовую прибыль.

Полезно менять имидж: можно смело решаться на любой эксперимент, о котором давно мечтали.

Гороскоп на 25 сентября: Водолей

День благоприятен для физической активности: можно заниматься спортом, отправляться на природу или вечером в клуб повеселиться с друзьями. Вот только стоит избегать обмана: сегодня лучше недоговаривать или отшучиваться, чем осознанно говорить неправду.

Удачным будет решение бытовых вопросов.

Гороскоп на 25 сентября: Рыбы

Возможные мелкие неурядицы, но они быстро разрешатся. День неблагоприятен для поездок (особенно с детьми) и финансовых вложений.

А вот новые знакомства пойдут на пользу.

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Автор: Диана Беловодская