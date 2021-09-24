Гороскоп на 25 сентября 2021 года, девятнадцатый лунный день, советует быть осторожнее как в делах, так и в мыслях. В эти лунные сутки легко переоценить свои силы или стать жертвой опасного обмана.
В то же время полезно заниматься творчеством и саморазвитием. Энергетика дня повышает трудолюбие, а Луна в Тельце покровительствует людям экономным.
Гороскоп на 25 сентября: Овен
Сегодня нельзя лениться, если представитель знака хочет добиться хороших результатов – а не просто приятно провести день без забот.
Читайте такжеБоятся ответственности: названы самые нерешительные знаки ЗодиакаФинансовый гороскоп потакает желанию побаловать себя приятной покупкой – а вот в долг сегодня давать нельзя. Настроение также поднимет вкусная еда.
Гороскоп на 25 сентября: Телец
Придется разруливать чужие вопросы и проблемы. Но есть и плюс – красноречие Тельца на высоте, так что переговоры сегодня – его конек.
Трения возможны с начальством и старшими родственниками, так что общения с ними стоит избегать.
Гороскоп на 25 сентября: Близнецы
День суетливый, но благоприятный (особенно – для торговли и поездок). Главный секрет успеха сегодня – позитивный настрой. Не бойтесь хитрить.
Новости издалека могут расстроить – но они, скорее всего, преувеличены, поэтому не стоит впадать в панику прежде времени.
Гороскоп на 25 сентября: Рак
День, в целом, удачный, особенно – в финансовом плане. Вот только с другими людьми свои финансовые вопросы сегодня обсуждать не стоит.
Гороскоп сегодня советует заняться благотворительностью или просто не отказывать в помощи близким людям: за такую помощь человеку вскорости воздастся.
Гороскоп на 25 сентября: Лев
Возможны конфликты с семьей или коллегами. Не бойтесь отстаивать свое мнение – без лишних эмоций, но твердо.
Стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.
Гороскоп на 25 сентября: Дева
День преподнесет немало сюрпризов, но они будут приятными. Именно сегодня стоит попытать свою удачу – и сыграть в лотерею, если есть такое желание.
Единственная опасность – алкоголь: много пить сегодня категорически не рекомендуется.
Гороскоп на 25 сентября: Весы
Возможны резкие перемены в планах и в жизни в целом. Стоит подходить ко всему рационально, иначе подобные изменения обернутся стрессом и даже могут подорвать здоровье.
Денежные поступления сегодня ожидаются у близких людей Весов, но и самим представителям знака от этого будет польза: вероятно, на эти средства будет куплена важная вещь для совместного быта.
Гороскоп на 25 сентября: Скорпион
Сегодня придется в неспокойном, напряженном темпе заниматься решением чужих вопросов. Постарайтесь быть справедливым и никого не обидеть.
Бытовые заботы лучше отложить – и отправиться в небольшое путешествие, на прогулку или в гости.
Гороскоп на 25 сентября: Стрелец
В общении (особенно с начальством или чиновниками) нужно проявить деликатность и терпение. Иначе вероятны опасные конфликты.
Будут удачными покупки, которые связаны со сферой здоровья, включая продукты здорового питания.
Гороскоп на 25 сентября: Козерог
Сегодня все дела нужно довести до конца, иначе в будущем такой "висяк" принесет немало проблем. Зато реализованные проекты обещают хорошую финансовую прибыль.
Полезно менять имидж: можно смело решаться на любой эксперимент, о котором давно мечтали.
Гороскоп на 25 сентября: Водолей
День благоприятен для физической активности: можно заниматься спортом, отправляться на природу или вечером в клуб повеселиться с друзьями. Вот только стоит избегать обмана: сегодня лучше недоговаривать или отшучиваться, чем осознанно говорить неправду.
Удачным будет решение бытовых вопросов.
Гороскоп на 25 сентября: Рыбы
Возможные мелкие неурядицы, но они быстро разрешатся. День неблагоприятен для поездок (особенно с детьми) и финансовых вложений.
А вот новые знакомства пойдут на пользу.
Читайте также: