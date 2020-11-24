Гороскоп прогнозирует спад энергии у Тельцов. Близнецам также советуют отдохнуть.

Гороскоп на среду, 25 ноября 2020 года, прогнозирует спад энергии у Тельцов. Близнецам также советуют отдохнуть.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам рекомендуется быть более смелыми и уверенными в себе и своих идеях. Если сейчас ничего не изменить, вы вскоре пожалеете, что следовали чужим указаниям.

Завтра возможен спад энергии, что приведет к осложнениям при выполнении даже самых простых обязанностей. Это неудачное время для принятия ключевых решений.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам отложить все дела и хорошенько отдохнуть. Работа никуда не убежит.

Рак

Раков ждут перемены в карьере. Вам советуют уменьшить банальные развлечения и сосредоточиться на работе. Начните с задач, которые могут вызвать у вас больше всего проблем.

Лев

Львов в последнее время одолевает сильная усталость. В таком состоянии крайне сложно организовать мысли и выполнять обязанности. Подумайте о том, чтобы взять выходные.

Дева

Дев завтра ждет растерянность, ревность и нестабильность в отношениях. Спросите себя, что является источником вашего беспокойства.

Весы

Будьте рассудительными, благоразумными и осторожными. В эти сутки вы можете пережить моменты страха и опасности.

Скорпион

Это будет день, в который вы должны пойти собственным путем. Пришло время размышлений и решения дилемм. Вы, вероятно, потратите много времени на размышление над возможными вариантами развития событий. Не позволяйте никому останавливать вас.

Стрелец

Сутки сулят серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем вы сомневаетесь.

Козерог

Не откладывайте важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и обременят вас в наименее подходящий момент. Если вы потеряли веру в собственные силы – знайте, что Завтра удачный день менять ситуацию.

Водолей

Вместо того чтобы убегать от проблем, постарайтесь решить их. Залогом решения проблем будет честный разговор. Чем раньше вы мобилизуетесь, тем эффективнее вы будете справляться с возложенными на вас обязанностями.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожными: в из жизни могут появиться мошенники. Не пренебрегайте возможностью откровенно поделиться проблемой с надежными людьми.

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Автор: УНИАН