Завтра Овну лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях – есть риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений.

Завтра звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овну лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях – есть риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений.

Чтобы этот день прошел у Тельца позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет завтра раздражать Тельца сильнее, чем грязь и мусор в его квартире.

Близнецы

На Близнецов завтра нападет философское настроение, и весь день они будут способны провести в размышлениях о смысле жизни.

Рак

Рак завтра в спешке начнет выяснять, куда уходят все его деньги. Важно не только найти причину, но и найти способ решения проблемы.

Лев

Завтра Льву грозят конфликты с окружающими из-за его диктаторских замашек. Звезды не рекомендуют вам завтра указывать, кому и что делать.

Дева

Лучшее, что может сделать завтра Дева, – это посвятить день себе. Займитесь физическими упражнениями или наоборот расслабьтесь в пенной ванне.

Весы

Завтра центральное место в планах Весов будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Вкусная еда будет занимать все ваши мысли.

Скорпион

Завтра на протяжении дня Скорпион будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо.

Стрелец

Завтра главным врагом Стрельца может стать его собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете.

Козерог

Завтра самолюбие Козерога будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров.

Водолей

Завтра Водолею лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо.

Рыбы

Завтра Рыбы могут с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день их взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы.

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Автор: Иван Бойко