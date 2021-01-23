Львам астрологи рекомендуют не сетовать на судьбу.

Гороскоп на воскресенье, 24 января, прогнозирует Ракам конфликтный день, а Девам – благоприятный для контактов.

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Овен

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Телец

Тельцам советуют уделить внимание семье. Терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Необходимо тщательно следить не только за своим здоровьем, но и за здоровьем близких.

Близнецы

День несет двойственную характеристику. Астрологи рекомендуют быть осторожными, не принимать никаких важных решений в финансовых вопросах, так как финансовое положение находится в неустойчивом состоянии: прибыль также вероятна, как и потери.

Рак

Раков ожидают конфликты, но не следует сильно в них углубляться: это всегда чревато нежелательными последствиями. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее.

Лев

Ответственность за материальное благополучие потребует от Львов значительного напряжения сил. Астрологи рекомендуют не сетовать на судьбу.

Дева

День благоприятный для контактов. Вероятно, Девам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Не исключено, что у Дев появится влиятельный покровитель. Возможно получение заманчивого предложения.

Весы

Весам не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами. Круг замкнулся. Весы будут совершать противоречивые поступки, с помощью которых постараются решить все проблемы.

Скорпион

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, Скорпионам удастся сотворить нечто выдающееся, самореализоваться. Этот день благоприятствует открытиям и изобретениям. Отношения с окружающими будут хорошими и теплыми.

Стрелец

В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако е принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние Меркурия на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери.

Козерог

Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Женщины-Козероги способны вскружить голову кому угодно, однако повышенная требовательность и капризность могут явиться препятствием на продолжении отношений с партнером. Мужчинам-Козерогам не следует забывать о полноценном отдыхе, который пойдет им на пользу. Устройте небольшой семейный праздник.

Водолей

Напряженный день. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Рекомендуется, сохранять выдержку и хладнокровие. Не реагировать на то, что происходит.

Рыбы

День крайне опасен. Астрологи советуют быть собранным и организованным. Исключить суету, пустые разговоры, воздержаться от тяжелого физического труда. Перерасход энергии крайне опасен, так как снижается общий уровень жизненных сил.

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Автор: УНИАН