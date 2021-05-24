Этот день лучше посвятить домашним заботам.

Астрологи составили гороскоп на 24 мая 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Вы не захотите идти на компромиссы, а поэтому мир поделится для вас на черное и белое.

Телец

А вам не стоит принимать быстрые решения в вопросах, которые требуют особой внимательности.

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Близнецы

У вас появится возможность изменить мнение о каком-либо человеке.

Рак

Вы будете отстаивать свою точку зрения во всех вопросах. Это может привести к конфликтам.

Лев

У вас проснется неистовое желание навести чистоту во всех делах.

Дева

Девы захотят разобрать некоторые ситуации до мелочей. Это позволит вам сделать новые выводы.

Весы

Весы могут оказаться втянутыми в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами.

Скорпион

Постарайтесь контролировать командира в себе.

Стрелец

24 мая - это благоприятный день для того, чтобы расставить все точки на "і" в отношениях с некоторыми людьми.

Козерог

Уверенность Козерога в каком-то вопросе способна дать сбой.

Водолей

У вас проснется желание разобраться даже в самых мелких вопросах. Не будьте слишком придирчивыми!

Рыбы

Звезды говорят, что вам нужно избавиться от того, что мешает вам жить.

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Автор: Диана Могилевич