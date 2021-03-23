Завтра в голове у Тельца то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи.

Астрологи рассказали, что ждет в эту среду все знаки Зодиака.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра обязательно попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Окружающие сразу увидят в вас умного человека и признают ваше лидерство.

Завтра в голове у Тельца то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны.

Близнецы

Идеи, которые будут приходить Близнецам в голову, завтра будут казаться им блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся им полной ерундой.

Рак

Завтра в голову Рака могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить их стоит.

Лев

Завтра Лев почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом.

Дева

Завтра день у Девы будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. В то же время, скучным день тоже быть не обещает.

Весы

Завтра окружающим может казаться, что Весы умничают и несут несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самим Весам! Между тем, рациональных зерен в их рассуждениях будет достаточно много.

Скорпион

Завтра весь день у Скорпиона может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной.

Стрелец

Завтра лучшим решением для Стрельца будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным.

Козерог

Завтра ничто так не будет раздражать Козерога, как прописные истины, озвученные кем-либо! Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой.

Водолей

Завтра главный секрет успеха Водолея кроется в простоте! Жаль только, что сам Водолей будет склонен думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами.

Рыбы

Завтра Рыбы могут почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы им скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие.

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Автор: Иван Бойко