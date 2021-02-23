Завтра жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться.

Завтра звезды обещают эмоционально напряженный день. Настроение может меняться со скоростью света.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овен завтра сможет достичь успеха, заручившись поддержкой близких людей. Именно в них вы найдете опору.

Телец завтра будет очень неорганизован. Ему не удастся сосредоточиться на важных делах.

Близнецы

Близнецов завтра ждет сюрприз в финансовом плане. К сожалению, вовсе не обязательно он будет положительным.

Рак

Завтра энергичность, общительность и жизнелюбие Рака обеспечат ему внимание окружающих, которые будут с открытым ртом ловить его слова.

Лев

Лев завтра не сможет решать вопросы самостоятельно. Поддержка со стороны вам будет просто необходима.

Дева

Завтра Деву ждут сюрпризы. Она втайне ждала предлога, чтобы нарушить свое расписание, и можно не сомневаться: такой предлог у нее обязательно появится.

Весы

Весы завтра окажутся в нужном месте в нужное время. Главное следить за тем, чтобы рядом с вами были еще и нужные люди.

Скорпион

Завтра социальная энергия Скорпиона достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Скорпиона, чтобы привлечь на свою сторону людей.

Стрелец

Стрелец завтра будет настроен покорить весь мир и даже чуть больше. Его уверенности в себе можно будет только позавидовать.

Козерог

Завтра жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться.

Водолей

Водолею завтра нужно будет рушить рамки и выходить из привычной зоны комфорта. Лишь тогда вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Рыбы

Рыбы завтра имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми.

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Автор: УНИАН