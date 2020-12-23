Гороскоп советует Тельцам позаботиться о своем здоровье. Львам стоит заняться самосовершенствованием.

Гороскоп на четверг, 24 декабря 2020 года, советует Тельцам позаботиться о своем здоровье. Львам стоит заняться самосовершенствованием.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам важно сохранить в этот день душевное равновесие. Не стоит переживать по любому поводу. Если вы чувствуете усталость, то не стоит много времени проводить за рулем.

Тельцам стоит позаботиться о здоровье. Начните правильно питаться и избавьтесь от лишних нагрузок.

Близнецы

У Близнецов могут быть разные перепады настроения, но не стоит этого бояться. В общем вас ждет хороший день. Особенно гармоничным он будет, если вы проведете его в кругу семьи.

Рак

День для Раков будет полон бодрой энергии и силы, направленной в положительное русло. Четверг желательно посвятить благотворительности и отдыху.

Лев

Львам стоит завтра прочитать книгу или заняться самосовершенствованием. Уделите время релаксу и хорошо продумайте все свои будущие шаги.

Дева

Девам астрологи советуют заняться теми делами, которые надо обязательно выполнить до конца недели. По возможности, составьте себе четкий план дел, которые вы планируете выполнить в ближайшее время.

Весы

Весам рекомендуется заняться спортом. Вокруг вас будет витать энергия, которую обязательно нужно привлечь. Вечером вас ждет сюрприз от второй половинки.

Скорпион

Не поддавайтесь завтра соблазнам. Судьба даст вам шанс приблизиться к своей цели, но все зависит только от вас.

Стрелец

День для Стрельцов будет тяжелым физически и эмоционально. Не спешите отдыхать, ведь до конца дня вас ждет важное дело.

Козерог

После работы Козероги могут хорошо отдохнуть. Вы активно работали весь день и заслужили релакс.

Водолей

Постарайтесь целый день провести максимально продуктивно. Вы в шаге от большого провала, а это может негативно сказаться на вашей карьере.

Рыбы

Рыбам стоит подумать над своим поведением. Ваши слова, которые вы говорите в порыве гнева – оскорбляют близких вам людей.

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Автор: УНИАН