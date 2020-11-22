23 ноября не стоит вступать в словесную перепалку.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 23 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

Овен

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Ваш перфекционизм может быть полезным. Не стоит завтра отвлекаться на мелкие ошибки. Сконцентрируйтесь на главном.

Телец

Вам стоит придерживаться своих жизненных принципов. Опасайтесь сомнительных предложений.

Близнецы

Вы сможете найти новых друзей. Да-да, настроение у вас завтра будет очень игривым.

Рак

Ваши дела пойдут вверх, и вы сможете смело идти к своей цели.

Лев

Завтра вам следует принять важное решение. Поверьте, что вы можете сделать все, что угодно.

Дева

Ситуация, о которой вы думаете, может иметь успешное завершение, при условии, что она сопровождается упорным трудом и хорошей планировкой.

Весы

Этот день будет наполнен для вас радостью. Вы сможете решить все вопросы и вас обязательно похвалят.

Скорпион

Сутки выдадутся достаточно тяжелыми. Многие Ваши чувства могут быть укоренены тревогой, которая вряд ли будет иметь что-то общее с реальностью.

Стрелец

Вам стоит сделать выводы в связи с вашими последними действиями. Они помогут легче преодолевать невзгоды в будущем.

Козерог

Этот день вы проведете с самыми близкими друзьями. Веселье вам гарантировано.

Водолей

Вам стоит ограничить общение с людьми, которые ничего хорошего в вашу жизнь не приносят. Вскоре вас ждет принятие решения, которое круто изменит вашу жизнь.

Рыбы

С одной стороны сутки могут быть очень благоприятными для творчества и изобретательности, а с другой вероятен упадок сил.

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Автор: УНИАН