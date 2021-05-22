Звезды рекомендуют Львам в воскресенье поменьше проявлять инициативу.

Гороскоп на воскресенье, 23 мая, советует Близнецам любым способом избегать выяснения отношений с близкими.

Овен

Возможно, завтра придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это вряд ли добавит, но нужно смотреть в будущее. Придется проявить немало заботы и внимания по отношению к партнеру.

Телец

Завтра наступит идеальное время, когда вы практически в любой области можете быть на коне. В воскресенье наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи.

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Близнецы

Завтра любым способом избегайте выяснения отношений с близкими. Лучше промолчать, чем вступить в спор и испортить себе и окружающим людям настроение.

Рак

В воскресенье придется покрутиться, чтобы получить то, о чем мечтаете. Но затраченные время и силы полностью себя окупят, когда увидите плоды своих деяний.

Лев

Чем меньше завтра вы будете проявлять инициативу, тем лучше. Есть опасность оказаться необъективными в общении с людьми и в деловых переговорах.

Дева

Завтрашний день не располагает к активным действиям, а также к началу новых дел, не стройте грандиозных планов. Зато в личных отношениях все должно обстоять значительно лучше.

Весы

Воскресенье будет благоприятно для деловых встреч, переговоров, подписания бумаг. При любой возможности используйте время для отдыха. Не помешает более тщательный контроль над расходами.

Скорпион

Завтра вы можете своим поведением или словом обидеть их, причем даже не осознав этого. Неплохие перспективы могут возникнуть в профессиональной деятельности, но не хватайтесь за несколько дел одновременно.

Стрелец

Не стоит завтра ограничивать себя в желаниях. Любимый человек полностью поддержит вас. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен.

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Козерог

Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь завтра к новым деловым партнерам. Не следует верить, если вам обещают золотые горы и заманчивые перспективы.

Водолей

Завтра вам предстоит совершить немало дел и принять много ответственных решений. Но нельзя сказать, что все это вы будете делать через силу. Добившись успеха, принимайтесь за следующую задачу. И таким образом, медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели.

Рыбы

Завтра у вас могут появиться новые знакомые. Но постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. В воскресенье можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг. Удачными будут походы по магазинам.

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Автор: Иван Бойко