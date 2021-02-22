Телец завтра окунется с головой в рутину и рискует заскучать.

Завтра действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овну предстоит решать проблемы родственников. Постарайтесь не раздражаться и уделить им время, ведь это ваши самые близкие люди.

Телец завтра окунется с головой в рутину и рискует заскучать. Не расстраивайтесь, ведь любое затишье обязательно сменяется яркими событиями.

Близнецы

Близнецов завтра будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – они сделают все, чтобы привести их в порядок.

Рак

Рак завтра будет фонтанировать энергией. Вы захотите свернуть горы, и у вас действительно будут силы и настрой, чтобы это сделать.

Лев

Льву завтра будет не хватать сил. Даже при всем желании ему не хватит энергии разобраться со всеми делами.

Дева

Завтра Дева сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать ее в тоску.

Весы

Завтрашний день не располагает к экспериментам. Лучшим решением для Весов будет пойти проверенным путем.

Скорпион

Окружающие завтра будут пытаться поучать Скорпиона, что, конечно же, его невероятно раздражает. Непрошенным советчикам нужно быть готовым к его вспышкам гнева.

Стрелец

Стрелец завтра будет находиться в полной дисгармонии с окружающими. Они не будут понимать вас, а вы их.

Козерог

Козерог завтра будет пребывать в нерешительности. Любой выбор, даже самый маленький, будет даваться с большим трудом.

Водолей

Завтра Водолей будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений.

Рыбы

Рыб завтра ждет день без суеты. Все дела будут решаться без их особого участия.

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Автор: УНИАН