Гороскоп прогнозирует Стрельцам спад энергии. Водолеям стоит быть напористыми и не бояться отстаивать свои идеи.

Гороскоп на среду, 23 декабря 2020 года, прогнозирует Стрельцам спад энергии. Водолеям стоит быть напористыми и не бояться отстаивать свои идеи.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра ожидайте переломные моменты и романтические события. Вдумчивая и честная коммуникация будет хорошим ключом к успешному завершению дня.

Завтра не исключены интенсивные любовные переживания. Есть шансы встретить кого-то, кто останется в вашей жизни. Вы можете рассчитывать на хорошие советы от друзей.

Близнецы

Завтра вам придется проявить свою строгость, жесткость и умение приводить неопровержимые аргументы. Пригодятся и уверенность, и чувство справедливости.

Рак

Завтра для вас может разрешиться какая-то затяжная проблема – вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация вам пригодиться.

Лев

Вам нравится доверять, получать советы, обмениваться мнениями. Позовите на кофе старого друга – вам пригодится душевный разговор.

Дева

Время будет наполнено добротой и любовью к людям, животным и природе. Вы можете сделать другом каждого, кто встретится на вашем пути.

Весы

Люди, которых вы воспринимаете как сильных и уверенных в себе, на самом деле могут быть более хрупкими и чувствительными, чем вы можете подумать. Будьте честными при любых обстоятельствах. Игра с чувствами других не приведет к ничему хорошему.

Скорпион

Ничто не предвещает появление грозовых туч на вашем горизонте. Скорее всего, душевное равновесие будет вашим спутником. Данный период стоит посвятить построению планов на будущее. Неплохо было бы пройтись по магазинам и приобрести то, что вам просто захочется.

Стрелец

Слишком высокий темп жизни может привести к усталости и ослаблению. Вероятно, ваш организм будет пытаться защитить себя от чрезмерной нагрузки. Попробуйте сбалансировать свою энергию.

Козерог

Завтра вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметить усиленный интерес к своей персоне.

Водолей

Пора начать идти своим путем. Будьте напористыми и не бойтесь отстаивать свои идеи. Если сейчас ничего не изменить, вы вскоре пожалеете, что придерживались чужих указаний.

Рыбы

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – завтра время взяться за дело. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

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Автор: УНИАН