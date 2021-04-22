День отличается непредсказуемостью и спонтанностью.

Завтра все может выйти из-под контроля. День отличается непредсказуемостью и спонтанностью.

Овен

У Овна завтра кардинально изменятся все планы, поэтому есть вероятность того, что вам придется выполнять участок работа, от которого вы раньше были весьма далеки. Звезды говорят, что вы со всем справитесь.

Завтра самое время задуматься о карьере. Вы засиделись на месте и пора задуматься об изменениях.

Близнецы

Завтра вам нужно быть максимально осторожными в общении. Вас ждет негативное известие, которое может пустить все ваши планы под откос.

Рак

Рака завтра ждет изменение планов, но в лучшую сторону. Плывите по течению и дайте обстоятельствам сделать свое дело.

Лев

Завтра вам могут сделать очень соблазнительное предложение. Однако будьте осторожны. Золотые горы, которые вам пообещают, на поверку могут оказаться лишь фантиками.

Дева

Напряженный день, связан с травлей, преследованием, столкновением с агрессией. Вам лучше избегать больших скоплений людей и не поддаваться на провокации.

Весы

Вы завтра будете ощущать упадок сил и апатию. Чтобы это не испортило вам весь день, постарайтесь с утра зарядиться боевым настроем с помощью хорошей музыки и вкусного завтрака.

Скорпион

Завтра звезды советуют вам рисковать и ничего не боятся. Сейчас удача на вашей стороне, так что смело действуйте.

Стрелец

Гороскоп советует вам быт более осмотрительным и лояльным к окружающим. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров.

Козерог

Завтра в делах Водолея наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги.

Водолей

Главной движущей силой Водолея в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких.

Рыбы

День символизирует иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Не стоит приниматься за новые дела именно завтра, лучше немного подождать.

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Автор: Иван Бойко