Гороскоп прогнозирует для Тельцов приятные хлопоты. Стрельцам звезды обещают удачный день.

Гороскоп на пятницу, 22 января 2021 года, прогнозирует для Тельцов приятные хлопоты. Стрельцам звезды обещают удачный день.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

В этот день можно смело заключать новые соглашения и подписывать договоры. Стоит заняться делами, которые вы длительное время пытались отложить. Не лучший период, чтобы давать деньги в долг. Вы сами можете почувствовать финансовую потребность.

Тельцы, вас ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день. Вечер проведите в кругу близких вам людей.

Близнецы

Завтра Близнецы смогут принять решение, которое значительно скажется на их дальнейшей работе. Поэтому в этот период внимательно относитесь ко всем предложениям.

Рак

Астрологи прогнозируют, что этот день будет пропитан любовью и спокойствием в семье. У всех одиноких Раков есть шанс встретить свою судьбу.

Лев

У Львов будет много дел, но останется время и для отдыха. Вы можете увидеться с теми, кто важен для вас, обсудить серьезные вопросы.

Дева

Завтра вам понадобиться разумное распределение средств, которое позволит выкроить деньги на желаемые покупки и вместе с тем избежать ненужных трат.

Весы

Успех Весов зависит от мелких деталей. Звезды предупреждают, что если вы будете все близко брать к сердцу, возможен эмоциональный срыв от перенапряжения.

Скорпион

Завтра Скорпионам не стоит показывать свои эмоции. В этот день доведите до ума свой проект, получив достойные результаты за свой труд.

Стрелец

Стрельцам звезды обещают удачный день. Вероятно, придется заняться делами, которые не терпят вашего промедления. Для этого вам понадобятся творческие способности и помощь друзей.

Козерог

В первой половине дня Козерогов ждет интенсивная нагрузка. Старайтесь не вмешиваться в интриги и сплетни коллег. Во второй половине дня займитесь наведением порядка.

Водолей

Сосредоточьте свое внимание в этот день на построении новых связей. Чтобы достичь хороших результатов, проявите спокойствие и выдержку.

Рыбы

Этот день посвятите работе с документами и ценными бумагами. В этот день просмотрите причины недостатков в своей работе. Свободное время посвятите восстановлению своего здоровья.

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Автор: УНИАН