У Водолеев есть шанс столкнуться с чем-то новым, а Скорпионы будут всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости.

Астрологи прогнозируют, что 22 мая идеально подойдет для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. При этом осторожней нужно быть в отношениях с начальством.

Овен

Овен будет настроен подискутировать. День склоняет его доказывать свою точку зрения и правоту, и он обязательно найдет повод, чтобы поспорить со всеми.

Телец

Тельцы 22 мая будут серьезны как никогда. Даже в бытовых вопросах Телец будет пытаться идти напролом и рискует растратить силы, а также получить душевную травму. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют расставить приоритеты.

Близнецы

Близнецам в этот деть многие дела будут удаваться отлично, и потому они смогут продемонстрировать всем свое превосходство. Звезды гороскопа наделят их особыми энергичностью, решительностью и умом.

Рак

День наделит Раков искренностью, прямотой и желанием общаться. Им станет тесно в узком кругу и захочется завести новые знакомства.

Лев

Читайте такжеНазваны три знака Зодиака, которые не могут жить без сексаЛьву не следует торопиться, звезды предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками. Рекомендуется, если есть сомнения – лучше отложить на потом.

Дева

Звезды гороскопа склоняют Деву продемонстрировать силу в каком-то вопросе. День наделит Деву уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему она сможет демонстрировать твердость в любом важном деле.

Весы

День обеспечит Весов огромным количеством энергии. Весам будет под силу все то, что они раньше считали нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика.

Скорпион

Скорпион будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами.

Стрелец

Стрелец будет буквально фонтанировать идеями и мыслями. Ему захочется как можно скорее ими поделиться. Однако даже если у Стрельца не получится сделать это перед широкой публикой, не беда – ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя.

Козерог

Окружающие будут раздражать Козерога. А чтобы избавиться от недовольства, 22 мая Козерог способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом.

Водолей

У Водолея есть шанс столкнуться с чем-то новым и интересным. Возможно, это будет человек, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.

Рыбы

У Рыб есть риск столкнуться с оппозицией в свой адрес. Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Вместе с тем они будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

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Автор: Иван Бойко