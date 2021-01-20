Гороскоп советует Стрельцам начинать новые дела. Весы могут заключить выгодные контракты.

Гороскоп на четверг, 21 января 2021 года, советует Стрельцам начинать новые дела. Весы могут заключить выгодные контракты.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнов завтра ждут поворотные моменты в личной жизни. В этот день вы пересмотрите планы на год. В целом Овнов ждет суматошный день, поэтому не планируйте ничего серьезного и масштабного.

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Завтра хорошо пойдут дела, связанные с финансами и юриспруденцией. Приберегите деньги в этот день для того, чтобы приобрести нужные вещи для дома, не тратьте их на глупости.

Близнецы

Завтра стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.

Рак

Ракам стоит быть осторожными с людьми, которые будут пытаться манипулировать вами. Во второй половине дня займитесь физической активностью.

Лев

Завтра удачный день для усиленной работы над собой, ведь именно сейчас наступает благоприятный период, когда в жизни Львов могут произойти перемены к лучшему.

Дева

Завтра удачный день, чтобы сесть на диету или провести разгрузочный день. Настроение руководства в этот день повлияет на ваше финансовое положение. Вероятно, вы получите премию.

Весы

В этот день Весы могут заключить выгодные контракты или найти надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы. Удачный день для новых связей и знакомств с новыми людьми.

Скорпион

Нельзя расслабляться и плыть по течению. Постарайтесь по-новому взглянуть на старые проблемы. Это отличное время для откровенного разговора со своей половинкой. Временные шероховатости будут устранены совместной работой по дому. Удачный период, чтобы наладить отношения со старшими родственниками.

Стрелец

День удачен для начала новых дел, ведения переговоров и нахождения компромиссов. Возможно возникновение новых отношений.

Козерог

Завтрашний день проверит искренность ваших намерений. Настроившись на успех, вы многого добьетесь на работе и в личной жизни.

Водолей

Конфликты с родственниками могут омрачить ваше настроение. Вам удастся во многих вопросах поставить точки над “и”, но при условии, что вы не будете опускаться до скандалов.

Рыбы

Рыбам завтра стоит задуматься над своими ошибками, чтобы не повторить их снова. Не встревайте в споры с руководством, особенно в день зарплаты.

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Автор: УНИАН