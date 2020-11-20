Гороскоп обещает Ракам день полный ярких эмоций. Скорпионам стоит переосмыслить свое самовосприятие.

Гороскоп на субботу, 21 ноября 2020 года, обещает Ракам день полный ярких эмоций. Скорпионам стоит переосмыслить свое самовосприятие.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтрашний день вы посвятите сбору финансов для воплощения своей заветной цели. Приложите усилия - и успех не за горами.

Завтра вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Время будет щедрым на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в жизнь. Желание сопротивляться изменениям завтра значительно ослабнет.

Близнецы

Близнецов завтра ожидает программа максимум. Вас ждут новые знакомства и насыщенный событиями день.

Рак

День обещает яркие эмоции – выдастся из таких, которые надо использовать на все сто. Желательно завтра выйти на прогулку. Это поможет улучшить ваше настроение.

Лев

Вы ожидаете больших изменений в своей жизни, но помните, что они не придут сами собой. Пришло время составить точный план действий. Вы точно знаете, какой цели хотите достичь, и теперь вам следует определиться, как вы это сделаете.

Дева

Прислушайтесь к советам близких людей. Поверьте, что порой со стороны виднее, что для вас будет лучше.

Весы

Время будет активным для любовной энергии. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в планы не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решениям других.

Скорпион

Звезды советуют переосмыслить ваше самовосприятие. Вы достигли определенного успеха и вправе гордиться собой. Это стоило вам больших усилий – не стесняйтесь отблагодарить себя.

Стрелец

Осознайте, что начать менять жизнь можно прямо с этого дня. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу поможет поддержка друга.

Козерог

Обратите внимание завтра на музыку – она благоприятно будет влиять на ваше настроение. Слушайте то, что вам нравится.

Водолей

Завтра вы можете считать всех врагами, и будете рады отгородиться от окружающих. Попробуйте овладеть своим настроением и обратите внимание на причину такого неприятного развития событий.

Рыбы

В последнее время на вас навалилось множество неприятностей. Не сдавайтесь. Помните, белая полоса ждет за поворотом.

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Автор: УНИАН