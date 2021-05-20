Завтра Весы могут столкнуться с резкостью окружающих, а Дева должна быть готова к неожиданным событиям.

21 мая звезды будут не очень благоприятны для каких-либо переговоров и совещаний. Вместе с тем день подойдет, чтобы как следует задуматься о будущем и построить планы.

Овен

Овен будет склонен к тому, чтобы демонстрировать упрямство по любому даже самому незначительному поводу. Родившимся под этим знаком астрологи рекомендуют корень всех неприятностей искать в себе, а не в других.

Телец

Тельцу особенно захочется заботиться о близких и друзьях, опекать их и оберегать от ошибок. Но не все смогут оценить эти попытки, потому рекомендуется не выходить за рамки дружеских советов.

Близнецы

Близнецам 21 мая советуют максимально провести время с близкими людьми. Есть отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга.

Рак

Читайте такжеНазваны три знака Зодиака, которые не могут жить без сексаВ Раке проснется настоящий оратор. Но далеко не все будут готовы его слушать. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело.

Лев

Лев 21 мая будет целеустремленным как никогда, ничто не сможет отвлечь его от задуманного. Это может стать причиной небольших недомолвок с окружающими.

Дева

Дева должна быть готова к неожиданным событиям в этот день. Намеченные планы могут резко измениться, но это может быть даже к лучшему, ведь откроются новые возможности.

Весы

Весы могут столкнуться с резкостью окружающих, особенно коллег по работе. Но дипломатичность и деликатность будет выгодно выделять их на общем фоне.

Скорпион

Скорпион будет чувствовать себя уверенно в любом обществе. Поэтому астрологи советуют ему не зацикливаться на привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами.

Стрелец

Стрелец будет нацелен на победу, пока не достигнет успеха, несмотря на возможные ошибки. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость.

Козерог

Козерогу астрологи рекомендуют провести 21 мая в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. То есть в кругу тех, кто будет готов послушать его поучительные истории.

Водолей

Водолею в этот день не стоит браться за мелкие проекты, нужно заняться чем-то более масштабным и глобальным. Стремление к реализации амбициозных замыслов даст свои плоды.

Рыбы

У Рыб появится возможность как следует обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. А благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям они сумеют все продумать и предусмотреть.

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Автор: Иван Бойко