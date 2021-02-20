Гороскоп советует Близнецам завтра не откладывать дела в дальний ящик, а Тельцам - начать осуществлять план повышения доходов.

В воскресенье, 21 февраля, важно направить свою энергию в полезное русло, не растратив ее по пустякам. Это удачное время для ведения денежных дел, но надо избегать крайностей. Вообще, главный рецепт завтрашнего дня – соблюдать меру.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра вы будете находиться в водовороте событий! В воскресенье будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать вашего присутствия сразу в нескольких местах. Впрочем, вы и сами будете не против такой кипучей деятельности.

Телец

Завтра отличный день для управления финансами и приумножения капитала. Если у вас есть план, как повысить свои доходы – самое время начать его осуществлять. Завтра любой шаг в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Близнецы

Завтра отличный день для того, чтобы разобраться с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые завтра, практически обречены на успех.

Рак

Завтра вас может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Так что готовьтесь на всякий случай к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

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Лев

Завтра вам будет трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер. Ситуация то и дело будет соблазнять вас на бессмысленные покупки. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Дева

В воскресенье дело, которому вы посвятили много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Но не расслабляйтесь. Успех мобилизует вас и заставит действовать активнее.

Весы

Завтра вы превзойдете себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Вы будете склонны в воскресенье к несдержанности и рискуете испортить отношения даже с лучшим другом. Сдерживайте себя, чтобы этого не случилось.

Скорпион

Звезды советуют вам завтра не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

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Стрелец

Не исключено, что завтра вам захочется с кем-нибудь посоревноваться. Здоровый азарт способно разжечь все что угодно. Не противьтесь этому импульсу – завтра он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось в доказательство своего превосходства.

Козерог

Завтра вы будете отличаться активностью и решительностью, а еще – удачливостью в делах. Вы будете точно знать, что делать и как. Но окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в вашу упряжку, поэтому на протяжении дня следует приготовиться к негодованию.

Водолей

Воскресенье подарит вам энергию и уверенность в себе. Ситуация вынудит постоянно находиться в центре внимания. Вы сумеете не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих.

Рыбы

В воскресенье ваши действия будут направлены на пользу своей семье, близким людям или родному дому. Звезды обещают успех при выборе подарков любимым. Главное для вас завтра – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе рискуете на пустом месте испортить себе настроение.

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Автор: УНИАН